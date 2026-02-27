ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" оголосило про нові локальні графіки відключення світла в області на 28 лютого 2026 року.

Енергетики попередили, що в деяких населених пунктах Київської області в суботу, 28 лютого 2026 року, будуть застосовувати додаткові графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема, за повідомленням ДТЕК, локальні графіки відключення світла, повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електромережах регіону, 28 лютого торкнуться Великодимерської селищної територіальної громади в Київській області. Там знеструмлення відбудуться в селі Гоголів із 9:30 до 15:30 або з 11:30 до 17:30 для будинків по вулицях Європейська, Топіхи та провулку Європейський.

Також обмеження електрпостачання в суботу будуть застосовувати з 8:00 до 18:00 для всіх населених пунктів Золочівської сільської територіальної громади в Бориспільському районі, повідомляє Politeka.

Крім того, додаткові відключення світла в Київській області 28 лютого 2026 року будуть застосовувати в межах Боярської міської територіальної громади. Знеструмлення діятимуть із 10:00 до 16:00 у селі Тарасівка по вулицях Миру та Яблунева.

Мова йде саме про локальні обмеження електропостачання, повʼязані з ремонтними роботами в електромережах. А стабілізаційні знеструмлення в регіоні відбуватимуться, як завжди, відповідно до графіків ДТЕК для кожної з черг.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.