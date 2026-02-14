Журналістка Катерина Котенкова розповіла, як змінились правила оплати повірок лічильників і хто за що повинен платити у 2026 році, згідно із законом, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Почнемо з води і тепла. Квартирні лічильники – зазвичай платить власник. Тобто в законі Україно «Про метрологію та метрологічну діяльність» прямо прописано: періодична повірка, обслуговування, ремонт включно з демонтажем, транспортуванням і монтажем лічильників, які забезпечують індивідуальний облік води і тепла в квартирі, здійснюється за рахунок власників вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором», – розповідає Катерина Котенкова.

Щодо електроенергії, зазначає вона, побутові лічильники переважно безкоштовні для населення, на практиці і в роз'ясненнях енергетики самі контролюють терміни і безоплатно проводять заміну і повірку побутових лічильників, виняток – ваше бажання щось покращити. Щодо газу, продовжує журналістка, то періодична повірка, демонтаж, транспортування, монтаж лічильників для побутових потреб здійснюється за рахунок суб'єктів, що надають послуги газопостачання, тобто для споживача це зазвичай безкоштовно, бо витрати сидять у платі за розподіл.

За її словами, споживач усе ж таки платить, якщо, наприклад, виявляють якісь втручання, пошкодження або це позачергова перевірка за ініціативою споживача, це найчастіше стосується газу та електрики.

«Точна формула приблизно така: вода, тепло – закон перекладає на власника. Тобто це не свавілля ЖЕКу, це закріпили в законі. З газом, електрикою законодавча логіка інша, вам це через тарифи. Безкоштовно майже ніколи не буває. Скажу так: або платите разово з кишені, або платите розмазано в тарифі, в абонплаті. Тобто безкоштовного нічого не буває», – підсумовує Катерина Котенкова.

