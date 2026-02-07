Журналістка Катерина Котенкова заявила, що землю в Україні можуть забрати, навіть якщо вона вже приватизована.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Я приватизував, значить, моє назавжди» – не зовсім. У земельному кодексі є базовий принцип: приватна власність захищається, але є винятки. Найпоширеніший – це суспільна потреба, суспільна необхідність. Наприклад, дорога, інфраструктура, оборонні об'єкти. У таких випадках землю можуть відчужувати за законом і з компенсацією. Якщо власник не згоден, все йде через суд», – розповідає Катерина Котенкова.

Другий і третій винятки, зазначає вона, – це нецільове використання землю або занедбаність, коли земля перетворюється на токсичну яму. У такому разі, констатує журналістка, держава може застосувати механізми припинення права власності і примусового продажу через процедури.

«Четверте – воєнний стан. І тут важливо не плутати: забрати назавжди – це одне, а тимчасово використовувати для оборони з фіксацією і компенсацією збитків – це зовсім інше. В умовах воєнного стану існують механізми примусового вилучення майна з компенсацією. Скажу так, часто компенсація може бути дуже маленька. Тобто насправді земля коштує одну суму, а компенсацію можуть дати зовсім іншу», – пояснює Катерина Котенкова.

За словами журналістки, найважливіша категорія – це люди закордоном, бо потрібен порядок і документи, а коли власник закордоном, часто ділянка не доглядається, документи десь у шухляді, податок не сплачується тощо. Як вона підкреслює, якщо власник закордоном, то земля має бути оформлена, під контролем через довіреність, родича, адвоката тощо.

