Журналістка Катерина Котенкова розповіла, що в Україні ухвалили важливі зміни, через які частина споживачів може не платити за опалення, якщо тепла не було, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Якщо через обстріли чи аварії в будинку не було опалення, то люди не повинні платити за ті дні, коли у них не було цієї послуги. І кажуть, що це має працювати автоматично, не треба писати ніяких заяв, нікуди бігати. Тобто не ви доводите, а постачальник сам має перерахувати і показати мінус у платіжці», – розповідає Катерина Котенкова.

За словами журналістки, питання полягає у перевірці, адже в одному під’їзді тепло могло бути, в іншому – ні, а в документах зазначено, що послуга надавалась. Як вона пояснює, по-перше, треба чітко зафіксувати, скільки днів у вас не було світло, і порівняти, чи зменшилась сума у платіжці, а далі розбиратись.

«Нам кажуть, що постачальники мають викласти інформацію на своїх сайтах, скільки днів послуги не було в кожному будинку. Давайте чесно, ви багато разів заходили на сайт теплокомуненерго? От і вони на це розраховують. Тому контроль на практиці – це не держава, а мешканці і їхня уважність. ОСББ, управитель – вони можуть підняти шум. Депутат на районі, якщо треба медійно притиснути. І найдієвіше – це масові звернення, коли не один сусід, а весь будинок. Бо коли ви один, вам можуть відповісти, а коли ви прийшли будинком, у них уже починається якийсь рух», – пояснює Катерина Котенкова.

Щоб довести, що у вас не було тепла, зазначає вона, треба написати акт від ОСББ, від управителя, колективну скаргу мешканців будинку. А також, додає журналістка, варто робити фото-та відеофіксацію, найдієвіше – це термометр, який підтверджує відсутність тепла у квартирі.

