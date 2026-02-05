Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».
«Якщо через обстріли чи аварії в будинку не було опалення, то люди не повинні платити за ті дні, коли у них не було цієї послуги. І кажуть, що це має працювати автоматично, не треба писати ніяких заяв, нікуди бігати. Тобто не ви доводите, а постачальник сам має перерахувати і показати мінус у платіжці», – розповідає Катерина Котенкова.
За словами журналістки, питання полягає у перевірці, адже в одному під’їзді тепло могло бути, в іншому – ні, а в документах зазначено, що послуга надавалась. Як вона пояснює, по-перше, треба чітко зафіксувати, скільки днів у вас не було світло, і порівняти, чи зменшилась сума у платіжці, а далі розбиратись.
«Нам кажуть, що постачальники мають викласти інформацію на своїх сайтах, скільки днів послуги не було в кожному будинку. Давайте чесно, ви багато разів заходили на сайт теплокомуненерго? От і вони на це розраховують. Тому контроль на практиці – це не держава, а мешканці і їхня уважність. ОСББ, управитель – вони можуть підняти шум. Депутат на районі, якщо треба медійно притиснути. І найдієвіше – це масові звернення, коли не один сусід, а весь будинок. Бо коли ви один, вам можуть відповісти, а коли ви прийшли будинком, у них уже починається якийсь рух», – пояснює Катерина Котенкова.
Щоб довести, що у вас не було тепла, зазначає вона, треба написати акт від ОСББ, від управителя, колективну скаргу мешканців будинку. А також, додає журналістка, варто робити фото-та відеофіксацію, найдієвіше – це термометр, який підтверджує відсутність тепла у квартирі.
Як повідомляла Politeka, Кулик пояснив, що найбільша несподіванка переговорів в ОАЕ – це участь військових і предметні обговорення.
Також Politeka писала про те, що Шейтельман пояснив, чому оптимізм щодо закінчення війни різко схлопнувся.