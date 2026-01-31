У деяких населених пунктах Київської області 1 та 2 лютого 2026 року енергетики будуть застосовувати додаткові графіки відключення світла.

ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" попереджає про нові локальні графіки відключення світла в області на 1 та 2 лютого 2026 року, повідомляє Politeka.

У звʼязку з плановими профілактичними роботами в електромережах додаткові графіки відключення світла протягом перших днів місяця будуть застосовувати в межах Великодимерської селищної територіальної громади.

За даними ДТЕК, знеструмлення відбуватимуться з 11:30 до 17:30 1 лютого в селищі Велика Димерка (для будинків по вулицях Вокзальна, Бобрицька, Південна, Покровська, Світанкова, Василя Симоненка, провулку Південний), а 2 числа – в с. Бобрик (вул. Голуба, Заворицька, Козацька, Шевченка), пише Politeka.

Також протягом двох днів обмеження електропостачання діятимуть із 6:00 до 18:00 у м. Буча (по вул. Києво-МИроцька) та с. Мироцьке (Райдужна).

Крім того, у понеділок, 2 лютого, додаткові графіки відключення світла частково торкнуться таких населених пунктів:

Обухів (Малишка, Совхозна, Кринична, Київська, Козацький Шлях, Зоряна, Волошкова, Васильківська, Вербова, Соборнапров. Малишковський, Парковий, Стусова Гора) – з 9:30 до 15:30;

Слобідка (Приозерна, Загребля), Матяшівка (Коноша) – з 9:00 до 15:00;

Гусачівка (Добрий Шлях, Лесі Українки) – з 12:00 до 17:30;

Микуличі (Набережна) – з 6:00 до 18:00.

