ДТЕК попереджає, які графіки відключення світла будуть застосовувати в Київській області 7 березня 2026 року.

Енергетики оголосили про нові локальні графіки відключення світла в деяких населених пунктах Київської області на суботу, 7 березня 2026 року, повідомляє Politeka.

Мова йде про планові локальні знеструмлення, які можуть застосовувати під час проведення профілактичних і ремонтних робіт в електромережах для покращення надійності електропостачання в регіоні.

Зокрема ДТЕК попереджає, що локальні графіки відключення світла 7 березня будуть застосовувати в межах Великдимерської селищної територіальної громади в Київській області. Знеструмлення відбуватиметься в селі Покровське з 9:00 до 18:00 або до 19:00 для будинків по вулицях Жовтнева, Комарова та Лагерна.

Також додаткові обмеження електропостачання у суботу торкнуться Обухівської міської територіальної громади, пише Politeka. Там знеструмлення відбуватимуться орієнтовно з 8 до 20 години в с. Мала Вільшанка по вул. Вишнева, 25, а також у селі Копачів за такими адресами:

вул. Гагаріна, 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 11Б, 12, 13, 13А, 14-19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 22Б, 22В, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 26А, 26Б, 27-31, 32А, 33, 34, 36, 37, 37А, 37В, 50;

Південна, 3А, 4, 7А, 8А, 9, 10А, 12, 14-17, 19, 23, 23А, 24, 25, 27, 31, 31А, 33, 35, 46, 56, 66, 74;

Підгірна, 2-4, 4А, 5, 7-13, 15, 17Г, 18, 19А, 21, 23, 26-30, 30А, 34;

Хуторянська, 1-5, 6А, 7, 8, 8А, 9-11, 13, 17, 21, 23-25.

Про інші графіки відключення світла в Київській області на 7 березня ДТЕК може оголосити пізніше, стежте за офіційними повідомленнями компанії.

