ДТЭК предупреждает, какие графики отключения света будут применяться в Киевской области 7 марта 2026 года.

Энергетики объявили о новых локальных графиках отключения света в некоторых населенных пунктах Киевской области на субботу, 7 марта 2026, сообщает Politeka.

Речь идет о плановых локальных обесточениях, которые могут применяться при проведении профилактических и ремонтных работ в электросетях для улучшения надежности электроснабжения в регионе.

В частности, ДТЭК предупреждает, что локальные графики отключения света 7 марта будут применять в пределах Великодимерской поселковой территориальной общины в Киевской области. Обесточение будет происходить в селе Покровское с 9:00 до 18:00 или до 19:00 для домов по улицам Октябрьской, Комарова и Лагерной.

Также дополнительные ограничения электроснабжения в субботу коснутся Обуховского городского территориального общества, пишет Politeka. Там обесточения будут происходить ориентировочно с 8 до 20 часов в с. Малая Ольшанка по ул. Вишневая, 25, а также в селе Копачев по следующим адресам:

ул. Гагарина, 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 11Б, 12, 13, 13А, 14-19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 22Б, 22В, 25, 2 26, 26А, 26Б, 27-31, 32А, 33, 34, 36, 37, 37А, 37В, 50;

Южная, 3А, 4, 7А, 8А, 9, 10А, 12, 14-17, 19, 23, 23А, 24, 25, 27, 31, 31А, 33, 35, 46, 56, 66, 74;

Подгорная, 2-4, 4А, 5, 7-13, 15, 17Г, 18, 19А, 21, 23, 26-30, 30А, 34;

Хуторянская, 1-5, 6А, 7, 8, 8А, 9-11, 13, 17, 21, 23-25.

О других графиках отключения света в Киевской области на 7 марта ДТЭК может объявить позже, следите за официальными сообщениями компании.

