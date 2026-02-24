В среду и четверг, 25 и 26 февраля 2026 года, в Киевской области ДТЭК будет применять дополнительные графики отключения света в некоторых населенных пунктах.

Энергетики предупреждают о локальных графиках отключения света в Киевской области 25 и 26 февраля 2026 в связи с плановыми работами в электросетях, пишет Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, в среду, 25 февраля, дополнительные графики отключения света в Киевской области коснутся таких населенных пунктов;

Таценки (Абрикосовая, Вишневая, Энтузиастов, Лесная, Лесная Поляна, пер. Озерный, СТ "Ветеран") – с 6:00 до 18:00;

Обухов (ул. Малышко, 2 – с 6:00 до 18:00; Ивана Франко, 37А) – с 9:30 до 15:30;

Вита-Почтовая (Банковая, Звенигородская, Маркса, Кооперативная, Набережная, Артема Климука) – с 8:00 до 19:00;

Гоголев (Европейская, Сотницкая) – с 9:30 до 15:30;

Гайшин (ул. Гаевая, Переяславская, Полевая, Садовая, Ивана Стаднийчука, Вишневая, Завирская) – с 12:00 до 18:00 или с 8:30 до 14:30 в зависимости от конкретного адреса (полный список ищите на сайте Переяславской городской территориальной общины).

В четверг, 26 февраля, масштабные профилактические работы планируются в Броварском районе в Киевской области, сообщает Politeka. В частности, дополнительные графики отключения света с 8:00 до 18:00 будут действовать в населенных пунктах Великодимерской поселковой общины:

Гоголев (Артема, Хмельницкого, Берегова, Богуна, Остапа Вишни, Галагана, Защитников Украины, Зеленая, Звездная, Калнышевского, Каштановая, Вербицкого, Владимирская, Абрикосовая, Олега Кошевого и др.);

Великая Дымерка (Берестейская, Бессмертной, Сентябрьская, Возрождения, Броварская, Балюкова, Веденская, Октябрьская, Калиновая, Мартовская, Бобрицкая, Богдановская, Вербная, Гоголевская, Грушевского, Лесная, Литковская и др.);

частично Тарасовка, Гаевое, Вольное, Русанов, Дымовское, Подлесье, Светильня, Гребельки, Бобрик, Жердовая, Кулажинцы, Рудня, Михайловка, Дымовка, Плоское, Покровское, Залесье, Заря.

