ДТЭК предупреждает о дополнительных графиках отключения света в некоторых населенных пунктах Киевской области в субботу и воскресенье, 21 и 22 февраля 2026 года.

Дополнительно к стабилизационным обесточениям в Киевской области 21 и 22 февраля 2026 года будут применять локальные графики отключения света, пишет Politeka.

Эти ограничения будут связаны с проведением плановых профилактических работ в электросетях региона.

В частности, по данным ДТЭК, дополнительные графики отключения света в субботу, 21 февраля, будут применять в пределах Главского поселкового территориального общества. Ориентировочно с 12:00 до 18:00 без электроэнергии останутся жители поселка Глеваха по улицам Ботаническая, Киевская и Вокзальная, сообщает Politeka.

В воскресенье, 22 февраля, плановые обесточивания будут проходить в городе Обухов по следующим адресам:

ул. Волошковая, 25; Фонтанная, 21, 23, 23А, 25, 27-31, 34, 36, 36А, 38; Усовка, 21, 23, 25, 27, 29-31, 31А, 32, 34-37, 40-44, 46-58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72Б - с 8:30 до 8:30;

ул. Загребля, 25; Заречная, 22, 24, 24Б, 26; Каштановая, 16/10; Киевская, 73, 75, 79А, 81, 83, 87, 87А, 89, 93, 95, 97, 124, 128, 136, 136А, 138, 142А – с 13:00 до 18:30.

Кроме того, 22.02 дополнительный график отключения света будут применять с 9:00 до 15:00 в пределай Великодимерской поселковой территориальной общины - в с. Михайловка для домов по улице 1-го Мая.

