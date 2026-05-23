Подорожание продуктов в Киевской области больше всего проявляется в мясном сегменте.

Подорожание продуктов в Киевской области фиксируется в нескольких товарных категориях, где в течение последнего месяца изменения затронули как базовые продукты, так и мясную продукцию, сообщает Politeka.

В сегменте консервированных овощей огурцы «Верес» маринованные (500 г) имеют среднюю стоимость 111,61 грн. В торговых сетях цена колеблется от 99 до 126,50 в зависимости от магазина. По сравнению с апрелем, когда средний показатель составлял 102,55 грн., зафиксирован прирост более 6 гривен.

Динамика в течение месяца была неравномерной: после подъема до уровня свыше 112 грн. в начале мая показатель постепенно стабилизировался у текущих значений.

В хлебобулочном сегменте батон «Румянец» нарезка (450 г) демонстрирует умеренный рост. Средняя цена сейчас составляет 38,15 грн, в то время как в апреле она была 34,15 грн. В магазинах стоимость варьируется от 32,30 до 43,99 грн.

Ежедневные данные показывают постепенный переход от стабильных 34 грн. в апреле к новому уровню после середины мая, когда показатель закрепился выше 38 грн.

В мясной категории колбаса копченая «Глобино» салями варено-копченая (460 г) стоит в среднем 210,94 грн. По сравнению с апрельским уровнем 187,96 грн, зафиксирован рост почти на 15 гривен.

В течение периода цена менялась резко: от минимальных значений около 115 грн. в середине промежутка до более 210 грн. в конце мая, что сформировало высокий уровень колебаний.

В этом контексте подорожание продуктов в Киевской области больше всего проявляется в мясном сегменте, тогда как овощные консервы и хлеб демонстрируют более равномерную динамику роста.

Аналитика цен свидетельствует об общей тенденции постепенного повышения стоимости продовольственных товаров в зависимости от категории и рыночной ситуации.

Источник: Минфин

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о новом повышении тарифов на коммунальные услуги в Украине.

Также Politeka сообщала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому доступна поддержка.

Кроме того, Politeka рассказывала о подорожании проезда: горожанам рассказали о временном тарифе.