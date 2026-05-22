Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области не назначается автоматически, поэтому для ее получения необходимо специальное заявление, сообщает Politeka.

Одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет ежемесячно могут получать денежную помощь по уходу в Киевской области. Сумма такой выплаты составляет 1038 гривен в месяц.

Как проинформировали на официальном сайте Пенсионного фонда Украины, для того чтобы денежная помощь для пенсионеров в Киевской области была официально утверждена, гражданин должен обязательно отвечать нескольким четким критериям.

Первое важное условие касается возраста лица, превышающего 80 лет. Также человек должен получать выплаты исключительно по возрасту.

Отдельным немаловажным фактором является то, что получатель должен проживать самостоятельно. У него не должно быть трудоспособных родственников, которые по закону обязаны его содержать.

Последним обязательным условием является наличие официального заключения врачебно-консультативной комиссии о том, что гражданин действительно нуждается в постоянном постороннем уходе.

Для успешного оформления документов сначала необходимо обратиться к врачу и пройти ЛКК. После получения медицинского заключения нужно лично подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

Вместе с ней подается пакет документов, куда входят паспорт, право на доходы и медицинское заключение.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно позвонить по телефону на бесплатную горячую линию Пенсионного фонда Украины по номеру 0800-503-753.

Наряду с этим в стране действует и возрастная компенсационная доплата для людей старше 70 лет. В отличие от пособия по уходу, эти средства начисляются автоматически без личного обращения.

