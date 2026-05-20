Новый график движения поездов в Киевской области вводит компания-перевозчик «Укрзализныца» из-за продолжения ремонтов на железной дороге, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Укрзализныця».

Продолжаются плановые ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре, из-за чего Укрзализныця временно меняет графики движения отдельных пригородных поездов. Пассажирам советуют заранее проверять новый график движения поездов в Киевской области перед поездкой и учитывать возможные изменения при планировании маршрута.

В «Укрзализныце» отмечают, что корректировка расписания связана с необходимостью проведения технических работ для поддержания безопасного и стабильного движения поездов. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за обновлениями и проверять информацию о своем рейсе на официальных ресурсах перевозчика перед отправкой.

В частности, в период с 21 мая по 5 июня, а также с 8 по 14 июня 2026 года по обновленному графику будет курсировать электропоезд №6232 сообщением Фастов-1 — Мыронивка. Он будет отправляться со станции Фастов-1 в 04:46 и прибывать в Мироновку в 07:26. В маршруте предусмотрены остановки на станциях Фастов-2, Паляничинцы, Устимовка, Белая Церковь, Ракитное, Ольшаница, Карапыши и других промежуточных платформ.

Также временные изменения коснутся движения электропоезда №6233 Мыронивка Фастов-1. В указанные даты он будет отправляться из Мироновки в 09:35 и прибывать в Фастов-1 в 11:57. Обновленное расписание предусматривает остановки на станциях Карапыши, Ракитное, Белая Церковь, Устимовка и Фастов-2.

Кроме того, измененный график будет действовать и для электропоезда №7031 Мыронивка Фастов-1. В период проведения ремонтных работ поезд будет отправляться из Мироновки в 05:48 и прибывать в конечную станцию ​​Фастов-1 в 07:35. Маршрут будет проходить через Карапыши, Ольшаницу, Ракитное, Сухолисы, Белую Церковь и другие населенные пункты.

