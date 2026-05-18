Ограничение движения транспорта в Киеве было введено в связи с необходимостью обновления дорожной инфраструктуры, сообщает Politeka.

Об ограничениях движения транспорта в Киеве проинформировали в городской государственной администрации.

Дорожные службы начали масштабные ремонты на разных участках городских дорог, что напрямую повлияет на трафик во многих районах столицы.

Водителям следует заранее планировать свои ежедневные маршруты и учитывать временные неудобства, возникающие при проведении дорожных работ на магистралях.

Дорожники обновляют асфальтобетонное покрытие на Столичном шоссе. Работы производят на участке от остановки общественного транспорта "Автомобильный центр" до улицы Островной.

Коммунальщики отмечают, что сроки ремонта могут корректироваться, если в городе ухудшатся погодные условия. Однако по плану они должны завершиться 20 мая.

В Киеве действуют и другие ограничения движения транспорта. В феврале коммунальщики внесли изменения в работу наземного транспорта из-за ремонта путепровода на пересечении ул. Рональд Рейган и Оноре де Бальзак.

Этот капремонт достаточно длительный, и работы на объекте будут продолжаться ориентировочно до 30 ноября этого года.

Также в городе идет капитальный ремонт проспекта Валерия Лобановского, где дорожники работают в несколько этапов.

На первом этапе работы будут проходить на участке от улицы Максима Кривоноса до улицы Андрея Головко на парной стороне проспекта.

Здесь работы на первом этапе будут проводиться до 29 мая. При этом полностью завершить капремонт этого проспекта столичные дорожные службы планируют в следующем году.

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.