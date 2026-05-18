Подорожание проезда в Киеве может вступить в силу уже с 15 июля 2026 г. после завершения общественных консультаций и регуляторных процедур по обновлению тарифов в коммунальном транспорте столицы, сообщает Politeka.

Согласно проекту , базовая стоимость одной поездки составит 30 гривен.

В то же время для пассажиров, регулярно пользующихся метро и наземными маршрутами, предусмотрели систему скидок в зависимости от количества поездок на транспортной карте.

Так, при покупке от 10 до 19 поездок тариф составит 28,90 грн. Для пакетов от 20 до 29 поездок цена снизится до 27,80 гривны, а при пополнении на 50 поездок – до 25 гривен за каждую.

Отдельно планируют ввести месячные проездные. В таком формате средняя стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 гривны.

Для студентов и школьников льготные условия останутся в силе. Студенты будут платить половину цены месячного проездного, а ученики во время учебного года и дальше будут пользоваться транспортом бесплатно. В летний период для них будет скидка 75%.

Также в столице хотят ввести пересадочный билет за 60 гривен. Он позволит безлимитно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут.

В городской администрации отмечают, что подорожание проезда в Киеве связано с увеличением затрат на электроэнергию, горючее, оплату труда работников и поддержку транспортной инфраструктуры. Последний раз тарифы в столице пересматривали еще в 2018 году.

Предложения и замечания к проекту могут подать до 1 июня 2026 года через официальную городскую платформу общественных обсуждений.

Напомним, что сейчас стоимость проезда в Киеве составляет 8 гривен.

