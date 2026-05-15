Дефицит продуктов в Киевской области все заметнее сказывается именно на сегменте свежих овощей.

Дефицит продуктов в Киевской области стал одним из главных факторов резкого удорожания тепличных помидоров, стоимость которых продолжает расти из-за ограниченного предложения и дорогостоящего импорта, сообщает Politeka.

По информации участников рынка, только за последнюю неделю цены на томаты поднялись примерно на 10%.

По состоянию на апрель 2026 средняя стоимость овощей в супермаркетах колеблется от 160 до 180 гривен за килограмм. Это почти на 77% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Специалисты аграрного сектора объясняют ситуацию сезонным сокращением внутреннего производства. Украинские тепличные хозяйства пока не способны полностью покрыть спрос, поэтому значительная часть продукции поступает с зарубежных рынков.

Дополнительное давление создает рост затрат на логистику, электроэнергию и транспортировку. Поэтому закупочная стоимость для торговых сетей остается высокой, что напрямую влияет на итоговые ценники для покупателей.

Экономисты отмечают, что дефицит продуктов в Киевской области все заметнее сказывается именно на сегменте свежих овощей. Наиболее чувствительными остаются сезонные позиции, где рынок зависит от стабильности урожая и объемов снабжения.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, участники отрасли ожидают постепенного улучшения уже в ближайшие недели. С началом активного сбора украинских тепличных помидоров, предложение должно вырасти, а темпы подорожания — замедлиться.

Ранее аналитики также сообщали о повышении стоимости моркови, связанной с сокращением запасов качественной продукции в хранилищах и ростом спроса среди покупателей.

