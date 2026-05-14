Прогноз погоды с 15 по 24 мая в Киеве базируется на метеорологических данных сервиса sinoptik.ua, сообщает Politeka.
Как отмечают метеорологи, 15 мая небо почти весь день будет облачным. Ночью ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет +10°С, а днем столбики термометров поднимутся до +20°С.
16 мая облака закроют небо с самого утра и продержатся до позднего вечера. Температурные показатели ночью будут на уровне +11°С, а днем воздух прогреется до +19°С.
17 мая также пройдет под пасмурным небом. Ночью и утром сухо при температуре +11°С и +14°С соответственно. Однако днем в столице начнется мелкий дождь, который должен закончиться только к вечеру.
Прогноз погоды с 15 по 24 мая в Киеве указывает на продолжение пасмурной тенденции и 18 мая. Днем возможен небольшой дождь, который прекратится к вечеру. Температура днем остановится на отметке +18°С.
19 мая в столице начнется настоящая жара. Солнце будет появляться редко, а во второй половине дня снова уйдет мелкий дождь. Температура ночью составит +15°С, а днем киевляне ощутят +25°С.
Аналогичная ситуация ожидается и 20 мая, когда пасмурное утро перейдет в дождливый вечер, а воздух прогреется до +26°С.
21 мая начнется безоблачное утро, но уже в середине дня небо снова покроется облаками. Во второй половине дня возможен мелкий дождь. Температура будет колебаться от +18°С ночью до +25°С днем.
22 мая после обеда появятся облака и начнется дождь, который продлится до вечера. Воздух прогреется до +25°С.
Последние дни этого периода будут наиболее дождливыми. Прогноз погоды в Киеве на 23 и 24 мая предусматривает ясные утро, которое будет быстро меняться пасмурной погодой.
Днем и вечером ожидаются дожди. Температура воздуха в эти дни составит около +16°С ночью и до +24°С в дневные часы.
