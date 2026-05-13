Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области представляются людям, пострадавшим от последствий войны, сообщает Politeka.

Благотворительная организация Формат20 активно помогает Вооруженным Силам Украины, подразделениям Территориальной обороны и добровольческим батальонам еще с февраля 2024 года.

Кроме военной поддержки, волонтеры сосредоточились на гражданских гражданах, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за боевых действий.

Пункт выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области расположен в столице по адресу проспект Лобановского 4-а.

Однако недавно условия получения наборов претерпели существенные изменения, о чем представители фонда официально сообщили в своем телеграмм-канале.

Теперь бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области выдают по обновленным критериям, касающимся даты регистрации и социального статуса получателя.

Прежде право на продовольственные наборы имеют внутренне перемещенные лица, которые были вынуждены покинуть свои дома на оккупированных территориях начиная с 2025 года и по сей день.

Те же граждане, которые получили статус переселенца ранее 2025 года, могут претендовать на помощь только при условии принадлежности к определенным социальным группам.

В частности, речь идет о лицах с инвалидностью первой и второй группы, а также многодетных семьях.

Также поддержка предусмотрена для родителей или матерей, воспитывающих детей своими силами, и для семей, в которых есть дети с инвалидностью.

Выдача наборов производится исключительно по предварительной записи. Кроме регистрации в телефонном режиме, получатели обязаны предъявить оригиналы документов, подтверждающих их статус или группу инвалидности.

Чтобы попасть в список получателей, необходимо позвонить по телефону 067 321 96 77.

