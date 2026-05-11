Прогноз погоды на неделю с 12 по 18 мая в Киеве предусматривает нестабильные метеорологические условия, которые заставят жителей города чаще брать с собой зонтики, сообщает Politeka.

По данным ресурса sinoptik.ua, в течение указанного периода солнце будет редко радовать своим появлением, а дожди разной интенсивности будут сопровождать киевлян почти каждый день.

12 мая утро в столице будет пасмурным, и облака будут господствовать на небе до самого вечера. Температура ночью и утром будет +11°C...+13°C.

Однако уже во второй половине дня ожидается дождь, который продлится до конца суток. Ветер умеренный, со скоростью до 3.5 м/с.

13 мая прогноз погоды на неделю с 12 по 18 мая в Киеве указывает на продление дождей. Небольшой дождь будет идти без остановки. Температурный режим будет достаточно равным: от +13°C ночью до +14°C в дневные часы.

14 мая также сохранится облачная атмосфера. Небольшой дождь не будет прекращаться с раннего утра до позднего вечера. Температура воздуха несколько снизится и составит около +10°C...+11°C.

15 мая солнце будет появляться лишь изредка. В течение дня снова прогнозируются осадки, однако дождь будет постепенно стихать и прекратится ближе к вечеру. Днем колонки термометров поднимутся до отметки +17°C.

16 мая станет первым днем ​​за долгое время, когда осадков не ожидается. Хотя облака закроют небо еще с утра и продержатся до вечера, зонтики можно будет оставить дома. Температура ночью будет +11°C, а днем ​​ожидается до +19°C.

17 мая прогноз погоды на неделю с 12 по 18 мая в Киеве снова предупреждает о вероятности влаги. Ночью и утром будет идти дождь.

Температурные показатели достигнут своего недельного пика: ночью +11°C, а днем ​​воздух прогреется до +20°C.

18 мая также пройдет под пасмурным небом. Синоптики прогнозируют, что днем ​​возможен небольшой дождь, который утихнет еще до наступления вечера.

Ночная температура ожидается на уровне +13°C, а днем ​​столбики термометров покажут +18°C.

