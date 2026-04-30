Графики отключения света в Киевской области на май будут продолжаться по десяткам адресов в разные временные рамки, сообщает издание Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».

Введение графиков отключения электроэнергии в Киевскую область на май обусловлено проведением плановых профилактических работ. Эти меры направлены на укрепление надежности электросетей и снижение риска аварийных ситуаций в будущем.

01.05.2026 года с 09:00 до 20:00 не будет света в селе Гоголив, однако ограничения будут продолжаться только по отдельным улицам:

Абрыкосова, Кыивська, Кильцева, Красыливська, М. Заньковецькои. М.Лагуновои, Польова, Требухивська, пров. Кыивськый, СТ "Прогрес".

02.05.2026 года с 08:30 до 20:00 не будет электричества в городе Переяслав. На 12 часов обесточенными будут оставаться следующие улицы:

Волонтерська — №1, 1поз.6, 22, 4, 44-24, 7

Героив Днипра — №33Б, 37, 39, 40, 40А, 46

Героив Крут — №1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19А, 19Б, 1А, 2, 21, 21А, 23, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Днипровська — №71

Литопысна — №2

Музейна — №1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 16А, 16Б, 18, 18А, 19, 1Б, 20, 20А, 3, 5, 5А, 5Б, 5В, 7, 7А, 7Б, 8, 9

Набережна — №1, 1/поз. 1, 16Л, 1п.1а-1в, 3, 4, 6

Небеснои Сотни — №55, 57, 59А, 61, 61А, 63, 65А, 67, 68А, 69, 70, 71А, 72, 73А, 75, 76, 78, 80, 80А, 82А, 84

Прыбережна — №3Е

Хмельныцького Богдана

Шкильна — №42, 42/7, 44, 44 п.15, 44 поз 6, 44 поз 7, 44 поз.2, 44 поз.20, 44 поз.9, 44/1, 44/11, 44/12, 44/17/2, 44/22, 44/7, 44/8, 44/9, 44-18, 44а, 44-А п.10, 44А п.12, 44А п.13, 44-а п.17, 44А поз.11, 44А поз.5, 44а поз.8, 44А поз1, 44А поз2, 44поз.2/1, 44поз.22, 44поз.7, 44поз10, 46, 48модуль, 49, 51 поз.1

пров. Береговый — №16/1, 16/2

04.05.2026 года в связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в городе Обухив с 08:00–20:00 часов. То есть свет выключат почти на всю субботу. Ограничения охватят следующие адреса:

Выноградна — №9

Волошкова — №25

Малышка — №2

микр. Яблуневый — №25

Полянськый ж/м — №242/1

пров. Заводськый — №3.

