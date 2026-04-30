Графіки відключення світла в Київській області на травень триватимуть за десятками адрес у різні часові проміжки, повідомляє видання Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Запровадження графіків відключення електроенергії у Київська область на травень зумовлене проведенням планових профілактичних робіт. Ці заходи спрямовані на зміцнення надійності електромереж та зниження ризику аварійних ситуацій у майбутньому.

01.05.2026 року з 09:00 до 20:00 години не буде світла в селі Гоголів, проте обмеження будуть тривати лише за окремими вулицями:

Абрикосова, Київська, Кільцева, Красилівська, М. Заньковецької. М.Лагунової, Польова, Требухівська, пров. Київський, СТ "Прогрес".

02.05.2026 року з 08:30 до 20:00 години не буде електрики у місті Переяслав. На 12 годин поспіль знеструмленими залишатимуться такі вулиці:

Волонтерська — №1, 1поз.6, 22, 4, 44-24, 7

Героїв Дніпра — №33Б, 37, 39, 40, 40А, 46

Героїв Крут — №1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19А, 19Б, 1А, 2, 21, 21А, 23, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Дніпровська — №71

Літописна — №2

Музейна — №1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 16А, 16Б, 18, 18А, 19, 1Б, 20, 20А, 3, 5, 5А, 5Б, 5В, 7, 7А, 7Б, 8, 9

Набережна — №1, 1/поз. 1, 16Л, 1п.1а-1в, 3, 4, 6

Небесної Сотні — №55, 57, 59А, 61, 61А, 63, 65А, 67, 68А, 69, 70, 71А, 72, 73А, 75, 76, 78, 80, 80А, 82А, 84

Прибережна — №3Е

Хмельницького Богдана

Шкільна — №42, 42/7, 44, 44 п.15, 44 поз 6, 44 поз 7, 44 поз.2, 44 поз.20, 44 поз.9, 44/1, 44/11, 44/12, 44/17/2, 44/22, 44/7, 44/8, 44/9, 44-18, 44а, 44-А п.10, 44А п.12, 44А п.13, 44-а п.17, 44А поз.11, 44А поз.5, 44а поз.8, 44А поз1, 44А поз2, 44поз.2/1, 44поз.22, 44поз.7, 44поз10, 46, 48модуль, 49, 51 поз.1

пров. Береговий — №16/1, 16/2

04.05.2026 року у зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії у місті Обухів з 08:00–20:00 годин. Тобто світло вимкнуть майже на всю суботу. Обмеження охоплять такі адреси:

Виноградна — №9

Волошкова — №25

Малишка — №2

мікр. Яблуневий — №25

Полянський ж/м — №242/1

пров. Заводський — №3.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області: українцям показали нові варіанти розміщення.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: жителя було оголошено про проблему.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми передбачені у квітні та хто не може отримати гроші.