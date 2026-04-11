Безкоштовне житло для ВПО в Київській області пропонується через платформу "Допомагай", повідомляє Politeka.

Даний сервіс об’єднує оголошення від людей, готових надати тимчасове проживання у безпечних умовах як в Україні, так і за її межами.

У першому варіанті, який пропонується у місті Київ, йдеться про окрему кімнату у приватному будинку з можливістю харчування.

Це безкоштовне житло в Київській області розраховане на охайну та врівноважену жінку або жінку зі статусом ВПО, а також допускається проживання з дитиною віком від 3 років.

Окремо зазначається, що перевага надається жінкам до 40 років. У будинку є всі базові умови, зокрема вода, ванна кімната, окремий туалет та кухня, де можна самостійно готувати їжу.

Інший варіант доступний у селі Проців. Тут пропонують проживання на закритій території з кількома будинками, де передбачено відеонагляд по периметру для додаткової безпеки.

Умови включають дві кімнати, окрему кухню, санвузол, душ, пральну машину та доступ до інтернету. Ще одна пропозиція представлена у селі Борова Фастівського району.

Тут надається проживання у приватному будинку з усіма необхідними умовами, зокрема санвузлом, побутовою технікою та газовим опаленням.

Також є стабільний інтернет, альтернативні джерела опалення та земельна ділянка. Будинок розташований поруч із зупинкою громадського транспорту.

