Обмеження руху транспорту в Києві запроваджуються на Північному мосту з 29 травня до 1 червня у зв’язку з дорожніми роботами, передає Politeka.

Йдеться про тимчасову зміну організації проїзду у столиці на період виконання ремонтних заходів. Час дії — з 12:00 29 травня до 21:00 1 червня.

Інформацію про це надає Київська міська рада.

Дорожні служби проводитимуть оновлення асфальтобетонного покриття у третій та четвертій смугах у напрямку станції метро «Почайна». Роботи спрямовані на покращення стану полотна та безпеки пересування.

На період втручань транспортний потік перенаправляється на крайні праві смуги та другу лінію проїзду. Таким чином забезпечується часткове збереження пропускної здатності переправи.

У разі погіршення погодних умов графік виконання може бути скоригований без попереднього повідомлення. Рішення залежатиме від фактичної ситуації на об’єкті.

Міські служби перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв враховувати зміни під час планування маршруту через місто.

Обмеження руху транспорту в Києві залишатимуться чинними протягом усього періоду виконання робіт на Північному мосту, доки ремонтні процеси не будуть завершені.

Крім того, в Києві повідомляли про новий графік руху транспорту.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, комунальні служби планують провести оновлення рейок, що вплине на роботу популярних трамвайних маршрутів під номерами 11, 12, 16 та 19.

На час проведення технічних робіт рух цих пасажирських складів організують за значно скороченими схемами. Трамвай №11 буде їздити від вулиці Йорданської лише до вулиці Семена Скляренка.

