Обмеження руху транспорту в Києві можуть продовжити у разі погіршення погодних умов.

Обмеження руху транспорту в Києві запровадять на Північному мосту вже з 22 травня через проведення дорожніх робіт у напрямку станції метро «Почайна», повідомляє Politeka.

Зміни діятимуть із 12:00 22 травня до 19:00 25 травня.

На ділянці працюватимуть фахівці КП «Київавтошляхміст». Вони ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття, тому проїзд частково звузять.

Під час виконання робіт автомобілі пропускатимуть крайньою лівою та крайньою правою смугами. Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрут, оскільки у години пік можливе ускладнення трафіку.

Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».

Окремо обмеження руху транспорту в Києві можуть продовжити у разі погіршення погодних умов. У міській адміністрації зазначили, що строки ремонту залежатимуть від ситуації на дорозі та технічних можливостей підрядників.

У «Київавтодорі» перепросили містян за тимчасові незручності та порадили користуватися альтернативними шляхами сполучення на період оновлення покриття.

Крім того, в Києві також повідомляли про подорожчання проїзду.

Відповідно до проєкту рішення, стандартний тариф за одну поїздку може зрости до 30 гривень.

Разом із цим для людей, які постійно користуються підземкою та громадськими маршрутами, планують залишити вигідніші умови оплати через транспортну картку.

Зокрема, пакет від 10 до 19 поїздок коштуватиме з розрахунку 28,90 гривні за квиток. При поповненні на 20–29 поїздок сума зменшиться до 27,80 гривні. Найнижчий показник передбачений для 50 поїздок — по 25 гривень за кожну.

Також у місті хочуть запровадити проїзні на місяць. У такому випадку середня ціна однієї поїздки становитиме близько 23,3–23,6 гривні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.