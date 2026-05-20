Ця грошова допомога у Київській області призначена не для всіх українських пенсіонерів.

Частина пенсіонерів у Київській області може отримувати додаткову грошову допомогу від держави, однак про таку можливість знають далеко не всі, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про спеціальну виплату, передбачену статтею 7 Закону України №1727.

Ця грошова допомога у Київській області призначена для самотніх пенсіонерів, які через стан здоров’я потребують постійної сторонньої допомоги у повсякденному житті. Насамперед мова йде про пенсіонерів, які проживають самостійно та не мають працездатних родичів, зобов’язаних забезпечувати їм догляд і матеріальну підтримку.

Право на доплату мають громадяни віком від 80 років, які отримують пенсію за віком та відповідають низці визначених критеріїв. Розмір щомісячної виплати становить 1038 гривень.

Водночас у Пенсійному фонді наголошують, що допомога не призначається автоматично. Для її оформлення необхідно пройти лікарсько-консультативну комісію (ЛКК), яка має підтвердити потребу людини у постійному догляді, а також подати відповідну заяву до органів Пенсійного фонду України.

Грошова допомога у Київській області нараховується лише тим пенсіонерам, які одночасно відповідають кільком умовам:

досягли 80-річного віку;

отримують пенсію за віком;

проживають самостійно;

не мають працездатних родичів, які зобов’язані їх утримувати;

за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду.

Для призначення допомоги пенсіонеру необхідно:

звернутися до сімейного лікаря або медичного закладу для проходження лікарсько-консультативної комісії;

подати заяву до Пенсійного фонду України;

надати необхідний пакет документів, зокрема паспорт, декларацію про доходи та медичний висновок.

У Пенсійному фонді підкреслюють, що виплата нараховується лише після офіційного підтвердження права на допомогу та перевірки всіх поданих документів.

