Пенсія у Києві оформлюється на основі даних про страховий стаж, проте українці масово стикаються з проблемою, коли роки догляду за дитиною просто зникають із баз даних, повідомляє Politeka.

Пенсія у Києві та право на її отримання за змішаним стажем стали причиною скарг киянки Тетяни. Жінка розповіла, що у період 2005 та 2006 років офіційно перебувала у декретній відпустці по догляду за дитиною до трьох років.

На руках у неї є трудова книжка із відповідним записом та Свідоцтво про народження дитини. Вона надіслала офіційний запит до компетентних органів, але отримала відповідь про повну відсутність відомостей.

Дані про цей період не знайшлися ані в Пенсійному фонді, ані на підприємстві, ані в органах соціального захисту, хоча жінка йшла у відпустку офіційно з роботи і отримувала всі належні грошові виплати.

Різні правила підрахунку стажу пов’язані зі змінами в законодавстві. Весь час догляду за дитиною до трьох років, який мав місце до 2004 року, зараховується до загального стажу автоматично.

Для цього майбутньому пенсіонеру достатньо надати лише Свідоцтво про народження. Після 2004 року правила суттєво змінилися, адже тепер враховуються виключно ті місяці, за які до фонду надходили страхові внески.

Це може бути сплата коштів роботодавцем під час відпустки у зв’язку зі вагітністю та пологами, або ж фінансування з боку держави, поки мама отримувала допомогу в управлінні соцзахисту.

У наданій довідці ОК-5 за 2005 та 2006 роки чітко видно, що страхові внески відображаються лише за окремі місяці. У 2005 році кошти надходили з липня по жовтень, а у 2006 році зафіксовані тільки січень, листопад та грудень.

Деякі з цих місяців зазначені як неповні, а для їхнього повного зарахунку сума внеску повинна бути не меншою за встановлений на той час мінімум.

Для розв’язання цієї проблеми майбутнім пенсіонерам необхідно зробити кілька важливих кроків. Перш за все потрібно чітко розмежувати дати за наказами підприємства, щоб відділити час відпустки по вагітності від безпосереднього догляду за дитиною до трьох років.

Якщо підприємство не перераховувало кошти, внески мав платити соцзахист. За відсутності інформації в базі даних ПФУ, громадянам доведеться самостійно вимагати архівні довідки про виплату допомоги від органів соціального захисту за місцем проживання.

Звертатися до суду та вимагати, щоб призначена пенсія у Києві враховувала спірні роки, можна лише після збору всіх офіційних паперів.

