Енергетики оголосили про нові локальні графіки відключення світла в Київській області на 19 та 20 травня 2026 року.

Нові графіки відключення світла в Київській області на 19 та 20 травня 2026 року повʼязані з проведенням планових робіт в електромережах регіону, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, графіки відключення світла в вівторок, 19 травня, торкнуться Переяславської міської територіальної громади в Київській області. Там із 10:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці села Вовчків, які проживають за такими адресами:

вул. Космонавтів, 39;

Лісова, 43, 43/1, 44-50;

Лугова, 5, 7-19, 35-38;

Молодіжна, 5;

Переяславська, 2, 14, 18, 20, 22;

Поліська, 1, 4, 21-33;

Лесі Українки, 1, 2В, 10, 39.

У середу, 20 травня 2026 року, графіки відключення світла в Київській області торкнуться Козинської селищної територіальної громади. Мешканці селища Козин залишаться без електроенергії аж на 12 годин – із 8:00 до 20:00, пише Politeka.

Про планові знеструмлення на ці дні в інших населених пунктах регіону ДТЕК поки не оголошував, але інформацію ще можуть оновити, тому стежте за повідомленнями на офіційних сторінках компанії та своєї територіальної громади.

Фахівці "Укренего" просять українців за можливості обмежити використання потужних електроприладів у вечірні години з 18:00 до 22:00 та перенести його на денний час – із 10:00 до 16:00.

