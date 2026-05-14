Подорожчання проїзду в Києві стало однією з найбільш обговорюваних тем серед мешканців столиці, повідомляє Politeka.

Наразі у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначають, що всі підготовчі кроки з їхнього боку завершені.

Комунальні підприємства КП «Київський метрополітен» та КП «Київпастранс» уже надали необхідні розрахунки щодо собівартості перевезень.

Тепер ці документи опрацьовують у Департаменті економіки та інвестицій КМДА, де мають вивести остаточну цифру для пасажирів.

Процес перегляду вартості поїздок триває, і влада запевняє, що інформація буде оприлюднена згідно з процедурами.

Подорожчання проїзду в Києві прокоментувала директорка Департаменту економіки та інвестицій Наталія Мельник.

За її словами, звернення від транспортників зараз перебувають на етапі опрацювання відповідно до нормативних вимог законодавства України.

Щойно управлінське рішення ухвалять, результати розгляду опублікують в офіційні терміни.

Для киян це означає, що запуск процедури зміни тарифів розпочнеться одразу після появи відповідного проєкту розпорядження.

Подорожчання проїзду в Києві ймовірно припаде на літні місяці, оскільки саме на цей період зазвичай припадають етапи перегляду міських цін.

Поки що містяни продовжують користуватися транспортом за старим тарифом 8 гривень за одну поїздку. У КМДА також розглядають варіанти впровадження єдиного квитка та знижок у разі купівлі поїздок великими партіями.

Згідно з документами транспортних підприємств, реальна вартість однієї поїздки в метро на сьогодні перевищує 64 грн. Що стосується наземного транспорту, то там собівартість становить 44 грн за одну поїздку.

Кінцева ціна у проєкті розпорядження, який скоро з’явиться на сайті адміністрації, буде залежати від того, яку частку витрат місто зможе покрити з бюджету.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.