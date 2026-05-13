Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області видаються людям, які постраждали від наслідків війни, повідомляє Politeka.

Благодійна організація Формат20 активно допомагає Збройним Силам України, підрозділам Територіальної оборони та добровольчим батальйонам ще з лютого 2024 року.

Окрім військової підтримки, волонтери зосередилися на цивільних громадянах, які опинилися у скрутних життєвих обставинах через бойові дії.

Пункт видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Київській області розташований у столиці за адресою проспект Лобановського 4-а.

Проте нещодавно умови отримання наборів зазнали суттєвих змін, про що представники фонду офіційно повідомили у своєму телеграм-каналі.

Тепер безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області видають за оновленими критеріями, які стосуються дати реєстрації та соціального статусу отримувача.

Насамперед право на продовольчі набори мають внутрішньо переміщені особи, які були змушені залишити свої домівки на окупованих територіях починаючи з 2025 року і до сьогодні.

Ті ж громадяни, які отримали статус переселенця раніше 2025 року, можуть претендувати на допомогу лише за умови належності до певних соціальних груп.

Зокрема, йдеться про осіб з інвалідністю першої та другої групи, а також багатодітні родини.

Також підтримка передбачена для батьків або матерів, які виховують дітей самотужки, та для родин, у яких є діти з інвалідністю.

Видача наборів відбувається виключно за попереднім записом. Окрім реєстрації у телефонному режимі, отримувачі зобов'язані пред'явити оригінали документів, які підтверджують їхній статус або групу інвалідності.

Для того щоб потрапити до списку отримувачів, необхідно зателефонувати за номером 067 321 96 77.

