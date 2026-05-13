З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах діятимуть графіки відключення світла у Київській області на 14 травня.

Графіки відключення світла будуть тривати у Київській області через планові роботи, що заплановані на 14 травня, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи, тому водять планові графіки відключення світла у Київській області на 14 травня.

14 травня 2026 року з 08:00–20:00 години будуть вимикати в селі Карапиші. На 12 годин поспіль зникне електрика за наступними адресами:

Героїв України: 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75

А. Даниленка: 14, 18, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 71, 73

Польова: 1, 11, 13, 15, 17, 21, 3, 5, 9

О. Ситника: 128, 140, 142, 146, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286

14.05.2026 року з 09:00 до 20:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла в селі Гора. Знеструмлять окремі вулиці цього населеного пункту:

Бориспільська: 65, 67, 77, 80, 82, 87

Волошкова: 2-А

З 09:00 до 20:00 години в населеному пункті Гоголів не буде електрики на таких вулицях:

Абрикосова, Київська, Кільцева, Красилівська, М. Заньковецької, М. Лагунової, Польова, Требухівська, пров. Київський, СТ "Прогрес", Артема, Возз’єднання, Жердовська, Зоряна, Квітнева, Орлика Пилипа, Хутірська, Яворницького Дмитра.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Київській області: як ускладнилася ситуація.

Також Politeka повідомляла, Де платять до 40 тисяч гривень: робота для пенсіонерів у Києві.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області: які умови отримання.