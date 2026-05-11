Обмеження руху транспорту в Києві почали діяти через необхідність проведення невідкладних ремонтних робіт на мосту імені Патона, повідомляє Politeka.

Фахівці КП "Київавтошляхміст" під час чергового огляду об’єкта помітили серйозні дефекти, які потребують негайного втручання дорожніх служб.

Зокрема, представники комунальної корпорації пояснили, що під час планового обстеження споруди спеціалісти виявили пошкодження деформаційного шва закритого типу.

Ці руйнування зафіксовані на бетонних плитах мостового покриття. Саме тому обмеження руху транспорту в Києві стали необхідним кроком для запобігання подальшому просіданню полотна та руйнуванню конструктивних елементів мосту.

За офіційною інформацією КМДА, фахівці заспокоюють киян, зазначаючи, що виявлений дефект має локальний характер. На цей момент пошкодження не створює критичної загрози для загального технічного стану всієї споруди.

Проте у комунальному підприємстві наполягають, що зволікати з відновленням не можна, адже щоденні навантаження можуть погіршити ситуацію.

Обмеження руху транспорту в Києві діють лише у першій смузі в напрямку з лівого берега на правий.

Водіям варто звернути увагу, що через часткове перекриття проїжджої частини на цій ділянці можливе ускладнення трафіку, особливо у ранкові години пік.

За попередніми розрахунками експертів, аварійний ремонт на мосту Патона триватиме до 14 травня.

Міська влада закликає водіїв заздалегідь враховувати ці зміни, звертати увагу на встановлені дорожні знаки та, за можливості, обирати альтернативні маршрути через Дарницький міст або міст через Десенку.

