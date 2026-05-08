Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко пояснив, що раніше Україна залучала лише кілька тисяч мігрантів, зараз же йдеться про небезпечні числа, і це люди з іншою ментальністю, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Я взагалі не бачив програми діяльності уряду, де було написано активізувати залучення мігрантів. А от наша Державна міграційна служба розробила документ, стратегію залучення мігрантів в Україну. Тобто насправді це стратегічний тренд. Треба, щоб Верховна Рада, уряд за це голосували і визначали», – зауважує Микола Томенко.

Принагідно політик згадує, як працював колись над Концепцією міграційної політики, потім над відповідними законами, згідно з ними, щороку треба визначати максимальну кількість мігрантів, яких Україна готова прийняти. Як він розповідає, це була 1-3 тисячі мігрантів, зокрема, люди, які працюють у важливих галузях, родичі, політичні біженці, і ця сума була абсолютно адекватною.

«А зараз почалися розмови про сотні тисяч, якщо не мільйони мігрантів. Я вважаю, що це просто абсолютна неадекватність, нерозуміння людей, що сьогодні легше проінвестувати в українського вчителя, сантехніка чи електрика, легше найти аргументи для цих людей, щоб вони повернулися в Україну, а не залучати тих людей, які взагалі не розуміють особливостей ментальності, релігії, мови», – стверджує Микола Томенко.

Як підкреслює політик, ми з 1991 року намагаємося об’єднати таку непросту країну, людей, які живуть на цій території, а тепер нам пропонують залучати мусульман з Пакистану, індуїстів з Індії, людей з буддистських країн, які мають іншу ментальність, інший характер.

