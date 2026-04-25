Подорожчання м’ясних продуктів у Київській області фіксують за підсумками квітня 2026 року, передає Politeka.

Аналітика свідчить про помітне зростання у кількох ключових категоріях одразу.

Найбільший стрибок продемонстрував сегмент сирокопченої продукції. Ковбаса «Алан Брауншвейська» наразі коштує в середньому 1172,00 грн за кілограм. У березні цей показник становив 879,02 грн, що означає приріст на 295,00 грн. Різке коригування відбулося на початку квітня, після чого ціна закріпилася на новому рівні без подальших змін.

Суттєву динаміку демонструє і яловичина. Гуляш у середньому оцінюється в 484,50 грн за кілограм. У Megamarket його реалізують по 490,00 грн, у Novus — 479,00 грн. У порівнянні з березневим середнім показником 396,44 грн приріст склав 127,33 грн. Протягом місяця спостерігалося поступове підвищення вартості з кількома етапами корекції.

Окремо варто відзначити варено-копчену продукцію. Ковбаса «Глобіно салямі» (460 г) має середній цінник 196,10 грн. У березні показник тримався на рівні 146,61 грн, тобто збільшення становить 91,16 грн. Основне зростання відбулося наприкінці березня, після чого ціна стабілізувалася.

Фахівці пояснюють таку тенденцію комплексом факторів. Серед ключових — подорожчання кормів, енергоресурсів, логістики, а також зростання витрат на переробку. Додатково впливають коливання попиту та обмежена пропозиція окремих видів сировини.

У цьому контексті подорожчання м’ясних продуктів у Київській області виглядає частиною ширшого процесу на продовольчому ринку, де білкова група товарів реагує на економічні зміни швидше, ніж інші сегменти.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області: українцям показали нові варіанти розміщення.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: жителя було оголошено про проблему.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми передбачені у квітні та хто не може отримати гроші.