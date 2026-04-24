Обмеження руху транспорту в Києві почнуться з 25 квітня і триватимуть до 30 листопада, повідомляє Politeka.

Про обмеження руху транспорту в Києві проінформували у КК "Київавтодор" та КП "Київпастранс".

Незручності торкнуться Лівобережжя столиці через масштабний ремонт шляхопроводу біля станції метро "Чернігівська", де частину маршрутів тимчасово закриють, а пасажирам запропонують нові варіанти сполучення.

Йдеться про капітальну реконструкцію об’єкта, що проходить над лінією метрополітену та Броварським проспектом.

У міських службах пояснили, що ремонт необхідний для безпечного проїзду та подальшої експлуатації споруди. На час робіт встановлять інформаційні щити, дорожні знаки та маршрути об’їзду.

дорога, транспорт, авто, затори

Через перекриття буде зупинено курсування трамваїв № 4, 5, 27, 28, 32, 35. Також тимчасово не їздитимуть автобуси № 59 і 2-ТР. Для пасажирів, які щодня користуються цими напрямками, міська влада обіцяє альтернативні сполучення.

Зокрема, курсуватимуть скорочені та тимчасові трамвайні маршрути. № 22-К працюватиме від Заводу залізобетонних конструкцій до станції метро "Лісова". Маршрути № 23-К та № 33-К з’єднають ДВРЗ зі станцією метро "Лісова".

Окремо запустять тимчасовий трамвай № 25, який їздитиме від станції метро "Позняки" через вулицю Анни Ахматової та Бориспільську до ЗЗБК.

Обмеження руху транспорту в Києві також змінять роботу автобусної мережі. Замість частини трамваїв вийдуть маршрути з позначкою "Т".

Автобус № 4-Т курсуватиме від станції "Милославська" до станції "Райдужний" через вулицю Бальзака та Подільський мостовий перехід.

№ 5-Т прямуватиме від вулиці Сержа Лифаря до станції "Райдужний" через Закревського та Бальзака.

Маршрути № 28-Т та № 35-Т з’єднають вулицю Милославську та вулицю Сержа Лифаря зі станцією метро "Лісова" через Миропільську та Броварський проспект.

Автобус № 22-ТК їздитиме від Воскресенського проспекту до станції метро "Лісова" через Миропільську та Братиславську.

Окремі чинні автобусні рейси теж отримають нову схему курсування. № 33-Т курсуватиме від ДВРЗ до метро "Чернігівська" із розворотом на тимчасовій розв’язці.

№ 70-Д від станції метро "Лівобережна" прямуватиме через під’їзну дорогу до Подільського мостового переходу до вулиці Центральної Садової.

№ 118-Д з’єднає станцію метро "Політехнічний інститут" зі станцією метро "Лісова" через вулицю Гната Хоткевича та тимчасову розв’язку.

Останні новини України:

