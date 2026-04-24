Обмеження руху транспорту в Києві торкнуться Лівобережжя столиці через масштабний ремонт шляхопроводу.

Обмеження руху транспорту в Києві почнуться з 25 квітня і триватимуть до 30 листопада, повідомляє Politeka.

Про обмеження руху транспорту в Києві проінформували у КК "Київавтодор" та КП "Київпастранс".

Незручності торкнуться Лівобережжя столиці через масштабний ремонт шляхопроводу біля станції метро "Чернігівська", де частину маршрутів тимчасово закриють, а пасажирам запропонують нові варіанти сполучення.

Йдеться про капітальну реконструкцію об’єкта, що проходить над лінією метрополітену та Броварським проспектом.

У міських службах пояснили, що ремонт необхідний для безпечного проїзду та подальшої експлуатації споруди. На час робіт встановлять інформаційні щити, дорожні знаки та маршрути об’їзду.

Через перекриття буде зупинено курсування трамваїв № 4, 5, 27, 28, 32, 35. Також тимчасово не їздитимуть автобуси № 59 і 2-ТР. Для пасажирів, які щодня користуються цими напрямками, міська влада обіцяє альтернативні сполучення.

Зокрема, курсуватимуть скорочені та тимчасові трамвайні маршрути. № 22-К працюватиме від Заводу залізобетонних конструкцій до станції метро "Лісова". Маршрути № 23-К та № 33-К з’єднають ДВРЗ зі станцією метро "Лісова".

Окремо запустять тимчасовий трамвай № 25, який їздитиме від станції метро "Позняки" через вулицю Анни Ахматової та Бориспільську до ЗЗБК.

Обмеження руху транспорту в Києві також змінять роботу автобусної мережі. Замість частини трамваїв вийдуть маршрути з позначкою "Т".

Автобус № 4-Т курсуватиме від станції "Милославська" до станції "Райдужний" через вулицю Бальзака та Подільський мостовий перехід.

№ 5-Т прямуватиме від вулиці Сержа Лифаря до станції "Райдужний" через Закревського та Бальзака.

Маршрути № 28-Т та № 35-Т з’єднають вулицю Милославську та вулицю Сержа Лифаря зі станцією метро "Лісова" через Миропільську та Броварський проспект.

Автобус № 22-ТК їздитиме від Воскресенського проспекту до станції метро "Лісова" через Миропільську та Братиславську.

Окремі чинні автобусні рейси теж отримають нову схему курсування. № 33-Т курсуватиме від ДВРЗ до метро "Чернігівська" із розворотом на тимчасовій розв’язці.

№ 70-Д від станції метро "Лівобережна" прямуватиме через під’їзну дорогу до Подільського мостового переходу до вулиці Центральної Садової.

№ 118-Д з’єднає станцію метро "Політехнічний інститут" зі станцією метро "Лісова" через вулицю Гната Хоткевича та тимчасову розв’язку.

