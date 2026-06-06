Грошова допомога для пенсіонерів в Київській області та пенсійні виплати загалом не нараховуватимуться окремим українцям, повідомляє Politeka.

Йдеться про тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях або виїхав звідти та у разі отримання ними коштів від держави-агресора.

Як проінформували на офіційному сайті ПФУ, подібні обмеження запроваджено після внесення відповідних змін до чинного законодавства про пенсійне страхування.

Виплата грошової допомоги для пенсіонерів у Київській області здійснюється лише за умови неотримання аналогічних виплат від органів пенсійного забезпечення російської федерації.

Громадяни мають офіційно повідомити про це у заяві під час оформлення, перерахунку, поновлення або продовження виплат.

Це прописано у пункті 144 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Якщо пенсіонер уже подав таке повідомлення, повторно інформувати державні органи про неотримання грошей від рф не потрібно.

Сповістити Пенсійний фонд України необхідно лише у разі зміни обставин, наприклад, якщо людина почала отримувати виплати від російських органів.

Наразі грошова допомога для пенсіонерів в Київській області захищена від скасування для тих, хто вчасно та чесно надає інформацію про свій статус.

У ПФУ зазначають, що подати відомості про неотримання російських коштів можна кількома зручними способами.

Для цього необов’язково особисто відвідувати відділення, адже громадянам доступний вебпортал електронних послуг ПФУ, процедура відеоідентифікації, а для тих, хто перебуває за кордоном, передбачено поштове звернення.

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