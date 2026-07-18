Подорожчання проїзду в Києві не змінило умов для пільгових категорій населення.

Подорожчання проїзду в Києві офіційно набуло чинності з 15 липня, повідомляє Politeka.net.

Разом із новими тарифами столична влада запровадила оновлені правила користування проїзними квитками, систему знижок і додаткові транспортні сервіси.

Відтепер разова поїздка у метро, автобусах, трамваях і тролейбусах коштує 30 гривень. Для пасажирів маршрутних таксі встановили тариф у розмірі 25 гривень.

На офіційному порталі міста зазначають, що для власників транспортних карток діятиме гнучка система економії. Чим більший пакет поїздок придбає пасажир, тим нижчою буде вартість кожної. За максимальної знижки ціна однієї поїздки становитиме 25 гривень. Безлімітний місячний проїзний для всіх видів комунального транспорту коштуватиме 3656 гривень.

Окремо місто запровадило нові формати квитків для туристів. Відвідувачі столиці зможуть придбати безлімітні проїзні на 24, 48 або 72 години. Крім того, з 1 серпня почне діяти пересадковий квиток за 60 гривень, який дозволятиме необмежено користуватися метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Водночас подорожчання проїзду в Києві не змінило умов для пільгових категорій населення. Право на безкоштовний або пільговий проїзд зберегли ветерани, люди з інвалідністю, пенсіонери з «Карткою киянина», а також школярі й студенти відповідно до чинних правил.

Разом із переглядом тарифів зріс і штраф за безквитковий проїзд. Тепер його розмір становить 600 гривень, що дорівнює двадцятикратній вартості разового квитка.

У міській адміністрації також нагадали, що поїздки, придбані за попереднім тарифом у 8 гривень, залишатимуться дійсними до 14 вересня 2026 року. Після цього невикористаний залишок автоматично зарахують на грошовий баланс транспортної картки.

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