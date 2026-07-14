Енергетики повідомили, що графіки відключення світла у Київській області на 15 липня будуть тривати багато годин.

Графіки відключення світла будуть тривати довгий час за багатьма адресами у Київській області на 15 липня, повідомляє Politeka.net.

Енергетики повідомили, що графіки відключення світла у Київській області на 15 липня пов'язані з виконанням планових ремонтно-профілактичних робіт на електромережах. Під час їх проведення фахівці здійснюватимуть технічне обстеження обладнання, заміну зношених елементів та модернізацію окремих ділянок мережі, що має сприяти підвищенню надійності електропостачання.

У зв’язку з плановими роботами 15 липня 2026 року з 08:00 до 20:00 буде тимчасово відсутнє світло у селі Мила за такими вулицями:

40-р. Перемоги, Дипломатична, Дмитрівська, Дніпровська, Дослідна, Європейська, Єдності, Житомирська, Затишна, Київська, Наукова, Оксамитова, Патріотична, Підлісна, Проміжна, Прорізна, Садова, Свободи, Спортивна, Столична, Тополева, Транспортна, Шевченка, пров. Садовий, пров. Столичний, пров. Шевченка

Крім того, планові роботи заплановані й у селі Шпитьки. Там ремонтні бригади працюватимуть з 08:00 до 20:00, у зв'язку з чим частина мешканців також тимчасово залишиться без електроенергії. Світло зникне на вулицях:

Галицька, Господарська, Затишна, Захисників, Зоряна, Козацька, Кришталева, Липова алея, Лугова, Незалежності, Окружна, Паркова, Покровська, Соколина, Українки Лесі, Фізкультурна, Центральна, Шевченка, Щаслива, Яблунева

Одним із населених пунктів, де триватимуть роботи, стане село Мазінки. Згідно з оприлюдненим графіком, 14 липня з 08:30 до 20:00 електропостачання буде тимчасово припинене для частини споживачів на вулицях:

Альтицька — 1, 10, 100, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24А, 25, 27, 29, 2А, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93А, 94, 94 ТП-571, 98

Вишнева — 1, 10, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Зарічна — 1, 12, 2, 3, 4, 5, 8

Левадня — 1, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 7, 9

Лугова — 1, 2, 3

Миру — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 35 ТП-60, 37, 39, 39-А, 39-Б, 39-В, 39-Г, 4, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9

Поліська — 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 ТП-627, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41А, 42, 43, 43 ТП-96, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 8, 9

Польова — 10, 11, 12, 13, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24А, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Українки Лесі — 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Центральна — 1, 10, 103, 107, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18-А, 19, 1А, 1-А, 2, 20, 21, 22, 23А, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 ТП-59, 56, 59, 6, 61, 63, 65, 69, 7, 73, 79, 8, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 97

Шевченка — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 31/а, 33, 34, 35, 36, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9

пров. Альтицький — 1, 2, 3, 4

пров. Шевченка — 1, 2, 7.

Джерело: Переяславська територіальна громада.

Джерело: Дмитрівська сільська рада

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