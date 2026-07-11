Грошова допомога для ВПО в Київській області почала діяти за оновленими правилами, які передбачають більш індивідуальний підхід.

Грошова допомога для ВПО в Київській області стала частиною оновленої системи підтримки від УВКБ ООН, повідомляє Politeka.

Як проінформували УВКБ ООН, грошова допомога для ВПО в Київській області тепер не має фіксованого розміру.

Сума визначається відповідно до умов, у яких опинилися люди після вимушеного переміщення або втрати житла.

У попередній моделі підтримка становила 10 800 гривень на одну людину за три місяці, однак тепер структура виплат змінилася і стала багаторівневою.

Зокрема, передбачено, що домогосподарства, які були змушені евакуюватися з небезпечних територій або залишити житло через обстріли, можуть отримати 12 300 гривень за три місяці.

Для частини людей, які проживають поблизу лінії фронту, передбачено щомісячну підтримку в розмірі 1 800 гривень, однак ця програма наразі ще не запущена в повному обсязі.

Окремо розглядається варіант виплат у розмірі від 2 000 до 3 000 гривень на місяць. Така грошова допомога для ВПО в київській області призначатиметься для осіб, які перебувають у стані переміщення понад 6 місяців.

Важливою умовою також є те, що вони не можуть отримати державну підтримку.

Оновлені правила передбачають, що підтримка і надалі може надаватися тим, хто повернувся до своїх домівок після переміщення або повернувся з-за кордону після 24 лютого 2022 року.

У пріоритеті залишаються люди, чиє житло було зруйноване або пошкоджене, родини, які втратили близьких унаслідок обстрілів, а також домогосподарства, де є поранені або ті, хто потребує тривалого лікування після атак.

Джерело: УВКБ ООН

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