Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області надається лише за однією підставою.

У Київській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення запроваджено нову одноразову грошову допомогу, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Починаючи з квітня 2026 року, держава здійснює виплати у розмірі 1500 гривень, які надаються окремо від основної пенсії або інших соціальних виплат.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2026 року №341, кошти перераховуються безпосередньо на банківські рахунки, відкриті в уповноважених установах, або ж доставляються через відділення поштового зв’язку разом із пенсійними виплатами.

Важливо, що ця допомога надається лише за однією підставою — навіть якщо людина підпадає під кілька категорій, вона отримає лише одну виплату.

Хто може розраховувати на грошову допомогу у Київській області

Право на отримання одноразових 1500 гривень мають:

пенсіонери за віком;

особи з інвалідністю;

малозабезпечені сім’ї;

громадяни, які отримують базову соціальну допомогу;

внутрішньо переміщені особи серед отримувачів соцвиплат;

багатодітні родини;

одинокі матері.

Особливості виплати

На відміну від інших державних програм, таких як відома «тисяча» чи механізми кешбеку, ці кошти не мають цільового призначення. Тобто отримувачі можуть використати їх на власний розсуд — на продукти, ліки, оплату послуг або інші нагальні потреби.

У Міністерстві соціальної політики наголошують, що реалізація цієї програми відбувається виключно в межах уже затверджених бюджетних ресурсів. Такий підхід дозволяє надати підтримку населенню без створення додаткового фінансового навантаження на державний бюджет.

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