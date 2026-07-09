«Укрзалізниця» запровадила новий графік руху поїздів в Києві, врахувавши традиційне зростання попиту на подорожі у сезон відпусток, передає Politeka.

Оновлений розклад почав діяти з 28 червня.

У компанії повідомили, що для зручності пасажирів призначено 12 додаткових рейсів, прискорено рух трьох поїздів, продовжено маршрути чотирьох складів до гірських напрямків та переведено вісім поїздів із графіка через день на щоденне курсування.

Однією з головних змін стало продовження маршруту флагманського експреса №1/2 «Єдність». Відтепер він сполучатиме Харків і Рахів через столицю, тоді як раніше кінцевою станцією була Ворохта. Маршрут завдовжки понад 1300 кілометрів став найдовшим серед флагманських експресів країни. Для пасажирів передбачені спеціальний жіночий вагон та окремий вагон для подорожей із дітьми.

Збільшено й кількість рейсів на популярному карпатському напрямку. №55/56 Київ-Рахів тепер курсує щодня, що дозволить перевезти більше пасажирів із центральних та західних регіонів до туристичних центрів Прикарпаття та Закарпаття.

Зміни торкнулися і поїзда «Сакура», який сполучає Київ та Ужгород. Завдяки коригуванню графіка скорочено час у дорозі, а прибуття до столиці та проміжних станцій стало зручнішим для пасажирів.

Крім того, до станції Ясіня подовжили маршрути поїздів №137/138 Київ- Ясіня та №142/141 Чернігів — Ясіня. Раніше обидва склади завершували рух в Івано-Франківську.

Серед нових маршрутів, які з’явилися у літньому розкладі, — поїзди Дніпро — Мукачево, Дніпро — Одеса, Київ — Івано-Франківськ, Миколаїв — Івано-Франківськ, а також Харків — Кременчук. Частина з них курсуватиме щоденно, інші — у визначені дати або через день.

В «Укрзалізниці» радять пасажирам перевіряти новий графік руху поїздів у Києві у мобільному застосунку та на офіційних ресурсах компанії. Продаж квитків на окремі рейси відкриватиметься поступово залежно від дати відправлення та особливостей формування складів.

Джерело: Укрзалізниця

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