Безкоштовне житло для ВПО у Київській області розглядають як комплексну допомогу для адаптації.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області надають переселенцям, які потребують підтримки після тривалого медичного або соціального догляду, повідомляє Politeka.

За інформацією Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, програма дозволяє жителям проживати у спеціально обладнаних приміщеннях до дванадцяти місяців повністю за рахунок державного бюджету.

Під час перебування люди отримують базові умови для життя, можуть самостійно готувати їжу та користуватися допомогою у веденні побуту.

Окрім житла, передбачена підтримка у вирішенні складних життєвих ситуацій та соціальна інтеграція за потреби за участю фахівців або соціальних служб.

Відповідна програма спрямована не лише на тимчасове розселення, а й на відновлення самостійності, відчуття безпеки та активності внутрішньо переміщених осіб. Саме тому безкоштовне житло для ВПО у Київській області розглядають як комплексну допомогу для адаптації.

Надавачами послуг можуть бути фізичні або юридичні особи, включені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг. Вони повинні відповідати критеріям Кабміну та мати власні або орендовані приміщення для проживання переселенців.

Кожна особа чи родина проходить індивідуальне оцінювання потреб, щоб гарантувати безпеку та комфорт перебування.

Для отримання житла українські переселенці можуть звертатися до місцевих органів соціального захисту або безпосередньо до Міністерства соціальної політики.

Прийом заяв триває відповідно до встановленого порядку, а також наявності вільних місць.

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