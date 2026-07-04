Графіки відключення світла у Київській області на 5 липня важливі, особливо в періоди підвищеного навантаження на енергосистему.

Українцям розкрили детальні графіки відключення світла, що вводять у Київській області на 5 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Київській області на 5 липня вводять через планові роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури. Профілактичні роботи дозволяють своєчасно виявити потенційно небезпечні ділянки мережі, провести модернізацію окремих елементів електрообладнання та запобігти масштабним аварійним відключенням, особливо в періоди підвищеного навантаження на енергосистему.

Найбільш тривалі обмеження заплановані у місті Переяслав. Тут роботи триватимуть із 08:00 до 20:00 (12 годин поспіль), а без електроенергії тимчасово залишаться мешканці десятків будинків на вулицях:

Гімназійна — 29, 30, 30А, 32, 34, 34/1, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42/1, 43, 44, 45, 46, 47, 47Е, 48, 49А, 50, 51, 53, 55, 57, 61А, 63, 65, 65А, 67

Київська — 1, 2, 3, 4

Магдебурзького Права — 42, 42/КВ. 3, 42А, 42Г, 46, 46А, 48А, 52, 56А, 56Б, 58

Покровська — 11А, 12, 13А, 13Б, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22А, 30А

Річна — 1

У цей же день профілактичні роботи виконуватимуться й у селі Ходосівка. З 08:00 до 20:00 тимчасове припинення електропостачання заплановане за адресами:

Леніна — 1, 25А, 2А, 51А, 59, 60, 64, 80, 82А, 92

Лісова — 1

Островського — 0173, 0260

Островського Микити — 5, 5-Б, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 24/1, 26, 26А, 28, 30, 30А, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 42/1

Південна — 2, 2А, 4, 4А, 4Б, 4В, 8, 9, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24А, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37А, 37Б

Соборна — :5001, 41, 41А, 43-А, 43-Б, 5073, 51Б, 5459, 55Б, 55В, 55Г, 70А, 70-Б, 74-А, 84

Степова — 2

Шевченка — 43А

СТ «Будівельник», Центральна — 39-А

Масштабні ремонтно-профілактичні заходи енергетики проведуть у селі Лісники. Вимкнення триватимуть із 08:00 до 20:00 на вулиці Ватутіна — 20.

Джерело: Переяславська територіальна громада

Джерело: Феодосіївська сільська рада

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