Громади Чернігівщини затверджують нові економічно обґрунтовані тарифи на комунальні послуги, хоча мораторій на підвищення цін для населення все ще діє. Розповідаємо, чому так відбувається та коли споживачам чекати зростання сум у платіжках.

Вартість життя на Чернігівщині продовжує зростати — слідом за подорожчанням продуктів громади області готуються до перегляду комунальних тарифів. Попри чинний мораторій, органи місцевого самоврядування вже зараз затверджують нові розрахунки, які можуть суттєво змінити суми в платіжках після завершення воєнного стану.

В Україні на законодавчому рівні діє мораторій на підвищення тарифів для населення на газопостачання, централізоване опалення та гаряче водопостачання. Відповідно до закону №2479-IX, заборона діятиме протягом усього періоду воєнного стану та ще шість місяців після його скасування. Водночас холодна вода й електроенергія під цей мораторій не підпадають — саме за цими напрямками зростання цін є найбільш імовірним уже найближчим часом.

Як повідомляє видання ЧЕline, громади Чернігівщини вже почали ухвалювати рішення про так звані економічно обґрунтовані тарифи. Фактична собівартість комунальних послуг — з урахуванням вартості енергоносіїв, зарплат, ремонтів і матеріалів — сьогодні значно перевищує ті суми, які сплачує населення.

Які тарифи можуть зрости найближчим часом

За інформацією фахівців ринку комунальних послуг, наступний опалювальний сезон мине під знаком штучно стримуваних державою цін. Проте холодна вода точно подорожчає, а слідом за нею — ймовірно, й електроенергія. У Кабінеті Міністрів уже розглядали варіант підвищення вартості електроенергії на 20% — до 5,5 гривні за кВт-год. Однак, найімовірніше, чинний тариф 4,32 грн/кВт-год збережеться щонайменше до кінця жовтня 2026 року.

Газ для побутових споживачів також готують до поступового здорожчання — до 9,5–10 гривень за кубометр. Утім, це станеться не раніше травня 2027 року, тобто після завершення опалювального сезону. Навесні-влітку 2027 року прогнозується й стрибок тарифів на воду.

Чому громади затверджують нові тарифи вже зараз

Річ у тім, що економічно обґрунтований тариф і той, за яким платить населення, — це дві різні цифри. Наприклад, якщо фактична собівартість гігакалорії тепла становить 4 тисячі гривень, а люди через мораторій платять 2 тисячі, різниця не стає боргом конкретного споживача. Її має компенсувати державний бюджет через спеціальні субвенції місцевим бюджетам. За даними Асоціації міст України, на початку 2026 року загальний обсяг такої заборгованості сягнув приблизно 72 мільярдів гривень.

В Управлінні житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради на запит щодо ймовірного зростання тарифів відповіли, що це питання не належить до їхньої компетенції. Водночас місцеві ради затверджують нові розрахунки, аби офіційно зафіксувати реальну вартість послуг — це стане підставою для перегляду цін одразу після скасування мораторію.

Що це означає для споживача

Затвердження нового тарифу громадою не означає, що вже наступного місяця населення платитиме більше. Доки діє мораторій, застосовується старий тариф. Крім того, рішення місцевої ради не завжди передбачає автоматичне введення нових цін — у деяких випадках для цього знадобиться окреме рішення вже після завершення воєнного стану.

Україна також узяла на себе зобов'язання перед МВФ щодо поступового скасування мораторію та наближення тарифів до економічно обґрунтованого рівня. Для цього Верховна Рада має ухвалити відповідні зміни до законодавства. Тож нинішня схема може бути переглянута ще до завершення шестимісячного післявоєнного періоду, передбаченого чинним законом.

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