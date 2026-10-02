Ціни на авто в Україні поки не знижуються, хоча в Європі гуртові ціни на вживані автомобілі падають уже кілька місяців поспіль — у вересні індекс AUTO1 Group знизився ще на 2,3% за місяць.

Ціни на продукти у Вінницькій області знову пішли вгору, тоді як ціни на авто в Європі демонструють протилежну тенденцію: гуртові ціни вживаних машин падають уже кілька місяців, але на український авторинок це здешевлення поки не дійшло.

У вересні загальний індекс гуртових цін AUTO1 Group становив 133,2 пункту. Порівняно із серпнем він знизився на 2,3%, із вереснем 2025 року — на 4,9%, а від початку 2026-го — на 2,5%. Про це інформує Dilo з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку. Від червня падіння сягнуло вже 5,2%, тобто після весняного зростання гуртові ціни в Європі коригуються вниз уже протягом цілого кварталу.

Дизель дешевшає найбільше, електромобілі — дорожчають

Найпомітніша різниця — між типами двигунів. За рік індекс дизельних автомобілів знизився на 8,8%, бензинових — на 6%, гібридних — на 0,7%. Натомість електромобілі рухалися у протилежному напрямку: їхній індекс зріс на 13,8% за рік і на 20,6% від початку 2026 року, хоча порівняно із серпнем у вересні ціни на електрокари не змінилися.

За місяць бензинові авто подешевшали на 2,5%, дизельні — на 2,4%, гібриди — на 0,6%. Від червня падіння бензинових машин становить 5,6%, дизельних — 6,3%, гібридних — 1,5%.

В Україні ціни поки не пішли вниз

Здешевлення європейського гурту поки не відобразилося на цінниках українських оголошень. У вересні медіанна ціна бензинових автомобілів зросла з $10 000 до $10 200, тобто на 2%. Для електромобілів вона піднялася з $22 000 до $22 500, для гібридів — з $26 999 до $27 590. Медіанна ціна дизельних машин фактично не змінилася і лишилася біля $10 000, а авто на газі та бензині — на рівні $4 700.

Йдеться саме про ціни в оголошеннях, а не про фактичну вартість завершених угод. Тож вони показують очікування продавців, але не обов'язково кінцеву суму, яку платить покупець.

Падіння гуртових цін на бензинові та дизельні авто може зробити окремі пропозиції з Європи привабливішими для українських імпортерів. Водночас вигода залежить не лише від ціни машини, а й від доставки, митних платежів, технічного стану та можливих витрат на ремонт. Засновник і голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький наголошує, що вигідність імпорту варто оцінювати для конкретної машини — з огляду на марку, модель, рік випуску, пробіг, комплектацію та стан.

Отже, зниження гуртових цін у Європі відкриває більше можливостей для пошуку вигідних бензинових і дизельних авто, але до загального здешевлення машин в Україні поки не призвело. Нагадаємо, у серпні 2026 року середній вік ввезених вживаних авто становив 8,8 року, тоді як автівок на внутрішньому ринку — 16 років.

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