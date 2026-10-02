Робота в Україні стане доступнішою для мільйонів людей: Міністерство економіки та довкілля у 2027 році зосередиться на чотирьох програмах, які мають повернути українців на ринок праці та до 2030 року залучити щонайменше 2 мільйони людей.

Робота в Харківській області з зарплатою до 50 000 гривень — лише частина ширшої картини. Міністерство економіки та довкілля анонсувало чотири програми, які з 2027 року мають повернути на ринок праці щонайменше 2 мільйони людей до 2030 року.

За даними відомства, поза ринком праці нині перебувають майже 7 мільйонів українців, тоді як три з чотирьох компаній скаржаться на брак кадрів. «Наше завдання — поєднати ці дві потреби: допомогти людям знайти роботу, започаткувати власну справу чи здобути нові навички, а бізнесу — знайти працівників», — пояснив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Які чотири програми запускають у 2027 році

«Досвід має значення» — масштабування програми для людей віком 50+. Завдяки проєкту вже 2,5 тисячі українців знайшли роботу.

«Поєднувати та зростати» — новий проєкт для молодих батьків, передусім жінок, які хочуть повернутися до роботи після народження дитини. Учасників супроводжуватимуть від визначення потреб і консультацій до працевлаштування або відкриття власної справи.

«Це моя справа» — продовження програми для майбутніх молодих підприємців, учасниками якої вже стали понад 1 000 людей. Вона передбачає навчання, розвиток бізнес-ідеї та менторський супровід.

«Молодіжна гарантія» — розвиток проєкту проактивного кар'єрного супроводу молоді віком 15–35 років, яка ще не визначилася з майбутньою професією.

Окремо держава продовжить компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО та облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, а також грантові програми для малого бізнесу. Для посилення зв'язку між шукачами роботи та роботодавцями підписали Хартію стійкості людського капіталу — до неї долучилися 36 підписантів, 3 бізнес-асоціації та близько 1 200 представників бізнесу.

Як долучитися до програм

Щоб отримати консультацію або підтримку в працевлаштуванні, українці можуть звернутися до служби зайнятості за місцем проживання. Деталі запуску нових проєктів та умови участі Мінекономіки оприлюднить додатково на офіційному сайті відомства.