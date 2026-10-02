Мобілізація в Україні триває під час воєнного стану, однак закон чітко визначає перелік тих, кого не можна призвати примусово. Розповідаємо, хто підлягає призову у 2026 році, а хто має законне право на відстрочку.

Мобілізація в Україні та бронювання залишаються без змін — станом на жовтень 2026 року перелік тих, кого не можна призвати примусово, визначає стаття 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Суттєвих змін до цих норм останнім часом не вносили.

Передусім не підлягають мобілізації чоловіки до 25 років та особи, старші за 60 років. Водночас для чоловіків до 25 років є виняток: їх можуть призвати, якщо вони мають статус військовозобов'язаного — зокрема після військової кафедри чи зарахування до запасу. Офіцери вищого складу можуть служити до 65 років.

Окремою підставою є стан здоров'я. Не призивають чоловіків з інвалідністю, а також тих, кого через тяжкі захворювання визнають непридатними до служби та виключають із військового обліку. Закон не встановлює обмежень залежно від групи інвалідності.

Не можуть мобілізувати й заброньованих працівників підприємств критично важливих сфер. Відмітка про бронювання має бути у військово-обліковому документі, зокрема в застосунку «Резерв+». Бронювання діє зазвичай від шести до 12 місяців і потребує повторного оформлення.

Право на відстрочку мають одинокі та багатодітні батьки, опікуни недієздатних родичів, батьки дітей з інвалідністю. Не підлягають примусовому призову також студенти, які вперше здобувають вищу освіту, та педагогічні працівники шкіл і вишів, якщо заклад є їхнім основним місцем роботи.

Окремо закон захищає звільнених із російського полону — їх не можуть призвати примусово, приєднатися до війська можна лише добровільно. Молоді люди, які уклали контракт у віці 18–24 років, після звільнення отримують відстрочку на 12 місяців.

Примусовий призов жінок під час мобілізації в Україні відсутній: служба можлива лише добровільно за контрактом. На обліку зобов'язані перебувати лише жінки з медичною чи фармацевтичною освітою, а повістки їм надсилають виключно для звірки облікових даних.

Як оформити відстрочку

Наявність підстав не звільняє від призову автоматично: статус треба оформити офіційно, інакше чоловік підлягає призову на загальних підставах. Відстрочка, як і бронювання, має обмежений термін дії та потребує періодичного продовження.

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