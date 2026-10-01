Мобілізація в Україні: у частини заброньованих працівників застосунок «Резерв+» некоректно показує місце роботи — замість основного відображає роботу за сумісництвом. Виправити такі дані можна онлайн без візиту до ТЦК.

Мобілізація в Україні та критерії бронювання час від часу уточнюються, однак уваги потребує й те, як дані працівника відображаються в застосунку «Резерв+». У частини заброньованих працівників замість основного місця роботи може показувати роботу за сумісництвом.

Таке роз'яснення опублікував портал kadroland, посилаючись на відповідь бота підтримки «Резерв+». Це не впливає на статус бронювання, але створює плутанину під час звіряння військового обліку, тож інформацію радять уточнити одразу.

Як «Резерв+» може заплутати із місцем роботи

У підтримці застосунку пояснили: якщо «Резерв+» показує неактуальне або неправильне місце роботи, виправити запис можна через функцію «Виправити дані онлайн». ТЦК при цьому відвідувати не потрібно.

Покрокова інструкція для працівника

Алгоритм дій складається з кількох простих кроків:

Увійти в застосунок «Резерв+». Перейти до розділу «Сервіси». Обрати «Виправити дані онлайн» → «Неактуальне місце роботи». Перевірити інформацію, що відображається на екрані. Натиснути «Надіслати», якщо дані вказані правильно.

Якщо на екрані виникає помилка, у підтримці радять звернутися до банку, через який виконували авторизацію, або пройти авторизацію через інший банк.

Після надсилання заявки реєстр «Оберіг» зробить додатковий запит до Пенсійного фонду України, щоб уточнити інформацію про місце роботи. Після обміну даними запис оновиться автоматично.

Тож якщо заброньований працівник реально працює за основним місцем роботи, а «Резерв+» помилково показує сумісництво, він може ініціювати уточнення даних онлайн — безкоштовно й без черг.

Раніше Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: статус резервіста в «Резерв+» блокує бронювання, як виправити запис без візиту до ТЦК.

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