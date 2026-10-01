Мобилизация в Украине: у части забронированных работников приложение «Резерв+» некорректно отображает место работы — вместо основного показывает работу по совместительству. Исправить такие данные можно онлайн без визита в ТЦК.

Мобилизация в Украине и критерии бронирования время от времени уточняются, однако внимания требует и то, как данные работника отображаются в приложении «Резерв+». У части забронированных работников вместо основного места работы может показываться работа по совместительству.

Такое разъяснение опубликовал портал kadroland, ссылаясь на ответ бота поддержки «Резерв+». Это не влияет на статус бронирования, но создает путаницу при сверке воинского учета, поэтому информацию советуют уточнить сразу.

Как «Резерв+» может запутать с местом работы

В поддержке приложения объяснили: если «Резерв+» показывает неактуальное или неправильное место работы, исправить запись можно через функцию «Исправить данные онлайн». ТЦК при этом посещать не нужно.

Пошаговая инструкция для работника

Алгоритм действий состоит из нескольких простых шагов:

Войти в приложение «Резерв+». Перейти в раздел «Сервисы». Выбрать «Исправить данные онлайн» → «Неактуальное место работы». Проверить информацию, отображаемую на экране. Нажать «Отправить», если данные указаны правильно.

Если на экране возникает ошибка, в поддержке советуют обратиться в банк, через который выполнялась авторизация, или пройти авторизацию через другой банк.

После отправки заявки реестр «Оберіг» сделает дополнительный запрос в Пенсионный фонд Украины, чтобы уточнить информацию о месте работы. После обмена данными запись обновится автоматически.

Поэтому если забронированный работник действительно работает по основному месту работы, а «Резерв+» ошибочно показывает совместительство, он может инициировать уточнение данных онлайн — бесплатно и без очередей.

Ранее Politeka сообщала, мобилизация в Украине: статус резервиста в «Резерв+» блокирует бронирование, как исправить запись без визита в ТЦК.

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