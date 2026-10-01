Супермаркеты в Украине адаптируют график работы к продолжительным воздушным тревогам — часть сетей полностью останавливает продажи во время опасности, а другие работают в зависимости от расположения и наличия укрытия.

Цены на продукты в супермаркетах в Украине беспокоят покупателей уже давно, а теперь сети меняют еще и график работы из-за продолжительных воздушных тревог. Как пишет издание Delo.ua со ссылкой на Ассоциацию ритейлеров Украины, формат работы пересматривают сети Varus, Metro, Auchan и Spar.

Как работают супермаркеты во время тревог

Auchan и Metro прекращают работу во время воздушных тревог независимо от характера угрозы — дроновой или ракетной. За 2025 год магазины Auchan из-за тревог были закрыты более 4000 часов, то есть фактически каждый десятый час запланированной работы. По статистике Metro, работник сети в отдельных случаях может терять из-за тревог до половины рабочего дня.

Магазины Spar зависят от расположения, наличия укрытия и требований безопасности: сеть реагирует и на «желтый», и на «красный» уровень опасности. На точки, расположенные в торговых центрах, дополнительно влияют правила безопасности самого ТРЦ. В отдельно расположенных магазинах покупатели могут быстрее сделать покупки и покинуть локацию.

В сети Varus во время тревог действуют согласно рекомендациям госорганов и правилам для конкретного уровня опасности. Если работу магазина приостанавливают, команда переходит в укрытие, а после отбоя возвращается к работе.

Как изменилось поведение покупателей

Частые тревоги заставляют украинцев проводить в магазинах меньше времени. Ритейлеры адаптируют и торговое пространство: крупы и базовые продукты дополнительно размещают на центральных аллеях, чтобы ускорить покупку. Покупатели чаще планируют визиты заранее, выбирают магазины по дороге или покупают товары сразу на несколько дней.

Что стоит знать перед походом в супермаркет

Перед визитом проверьте, расположен ли магазин в ТРЦ: во время тревог такие точки могут закрываться быстрее и дольше. Отдельно стоит учитывать возможные ограничения продажи. После атак на продовольственные склады АТБ ввела лимит не более 6 единиц социальных товаров в одни руки, а из-за перебоев с поставками в сети сократился выбор шампуней, дезодорантов, детских подгузников и гречки.

Ранее Politeka сообщала, логистика зерна в Украине подорожала до $100 за тонну: как это повлияет на цены на продукты.

Также Politeka сообщала, цены на сливочное масло резко выросли: какие молочные продукты сильно подорожали.