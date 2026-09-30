Дефицит продуктов в Украине может обостриться весной: из-за резкого сокращения посевов и неурожая лук дорожает уже сейчас, и эксперт прогнозирует дальнейший скачок цен.

Дефицит продуктов в Украине весной 2027 года может стать ощутимым для покупателей, в частности из-за нехватки лука. Об этом в своей колонке на AgroTimes предупредил международный консультант по хранению плодоовощной продукции Павел Булгаков.

По его словам, по сравнению с прошлым годом многие хозяйства значительно сократили площади под луком. Отдельные предприятия, которые в прошлом году держали в хранилищах 17 тысяч тонн продукции, в этом сезоне полностью отказались от его выращивания, тогда как новых игроков на рынке появилось очень мало.

Почему урожай лука оказался слабым

Прошлогодний урожай лука был рекордным, а в этом году средняя урожайность упала ориентировочно на 20–30 тонн с гектара. На это повлияли погодные катаклизмы: на юге помешали пылевые бури, а в центральных и западных областях — возвратные заморозки и продолжительные ливни.

Дополнительное давление создают усложненные условия хранения из-за систематических атак России на складские помещения, а также рост экспортного спроса. Украинский лук, картофель и другие овощи уже активно отгружают в Молдову, Румынию и Болгарию.

Как изменились цены на лук

Ценовая динамика изменилась существенно. Если во время прошлогоднего сбора лук продавали по 2–2,5 гривны за килограмм, то сейчас дешевле 10 гривен за килограмм продукции нет. На юге цены выросли с 8 до 10–11 гривен, а на позапрошлой неделе достигали 14 гривен за килограмм.

На западе Украины средняя оптовая цена доходила до 18 и даже 20 гривен за килограмм. Сейчас наблюдается временное проседание из-за продажи урожая прямо с поля, однако эксперт прогнозирует дефицит лука и очередной скачок цен именно весной.

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