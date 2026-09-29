Через високі ціни на продукти громадяни мають право скаржитися державним органам. Але важливо знати, куди саме звертатися і які докази зібрати.

Високі ціни на продукти в Україні залишаються гострою проблемою, і коли продавці штучно завищують вартість, громадяни мають повне право звертатися до державних органів, які контролюють ціноутворення та захист прав споживачів.

Як повідомляє 24 Канал, передусім скарги приймає Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба). Її центральний апарат або територіальні управління в областях розглядають звернення в режимі онлайн.

Куди скаржитися на завищені ціни

За словами керівниці юридичної компанії Prima Leader Group, адвокатки Діни Дрижакової, електронне звернення можна подати через офіційний сайт відомства або на пошту info@dpss.gov.ua. Також працюють гарячі лінії та чат-боти служби, зокрема в телеграмі.

Проблему із завищеними цінами в продуктових магазинах можуть розв'язувати й міські, селищні та сільські ради — посадовці мають повноваження контролювати дотримання цін на товари, щодо яких запроваджено державне регулювання.

У деяких випадках скаржитися варто до Державної податкової служби. ДПС може допомогти, якщо магазин не видає чек, занижує реальну вартість у документах або працює з порушеннями фінансової звітності.

Які докази зібрати перед скаргою

У скарзі обов'язково потрібно вказати назву та точну адресу торгового закладу, додати фіскальний чек і фотографію цінника на полиці або інші документи, що підтверджують правопорушення. Без чека довести факт придбання товару в конкретного суб'єкта практично неможливо.

Які продукти не можна продавати надто дорого

Ринкова економіка дозволяє формувати ціни на більшість товарів, але є перелік соціально значущих харчових продуктів, на які поширюється обмеження торговельної надбавки — зазвичай не вище 10%. Перелік затверджено постановою Кабміну №341 та змінами до неї на період воєнного стану.

До списку входять: хліб житньо-пшеничний та батон, борошно пшеничне, крупа гречана та пшоно, цукор-пісок, макаронні вироби вітчизняного виробництва, молоко пастеризоване жирністю до 2,5%, хлібобулочні вироби, масло вершкове жирністю до 72,5%, яйця курячі категорії С1, тушки курчат-бройлерів, соняшникова олія рафінована та питна вода.

Водночас на делікатеси, алкоголь, імпортні сири та несезонні овочі державне регулювання не поширюється — магазини самостійно встановлюють націнку.

Раніше Politeka повідомляла, ціни на вершкове масло різко зросли: які молочні продукти сильно подорожчали.

Також Politeka повідомляла, подорожчання бакалії в Україні: на які продукти різко зросли ціни.